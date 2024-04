Leon schittert met zijn creaties in Californië

Hij mocht zijn ontwerpen al eens in Parijs en Dubai tonen op de catwalk en onlangs gaf Leon Klaassen Bos als mode-ontwerper voor het eerst een modeshow in Amerika. En die happening gedurende de El Paseo Fashion Week in Palm Springs Californië werd een gigantisch succes. ,,Er werd meteen gevraagd of ik in het najaar wil terugkomen, we hebben mensen geïnspireerd en is er ook veel verkocht, wat uiteraard een prettige bijkomstigheid is.”