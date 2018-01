Bouw eerste pluk woningen plan Keetzijde in de eindfase beland

Vanaf de Keetzijde is goed te zien dat de bouw van de eerste blokken woningen in deelplan Keetzijde op de Broeckgouw in de eindfase is beland. Het schoonmetselwerk van de gevels van de vier woonblokken is al afgerond en dit is met opvallende stenen gebeurd. Het ziet er heel mooi uit.

Ook de houten bergingen achter deze woningen zijn reeds geplaatst. Met de bouw is gestart op 2 februari 2017 door C. Koning Bouw. Erachter is de bouw van fase 2, die op 18 september van start ging, ook in volle gang.

In totaal worden in het deelplan Keetzijde 88 woningen gebouwd, namelijk 4 woonblokken met 58 rijwoningen, verder 24 grondgebonden huurwoningen en op 6 vrije kavels worden vrijstaande woningen gerealiseerd.