"Groen, Grijs & Gelukkig" in de tuin van De Meermin

Door Zorgcirkel De Meermin en IVN Natuureducatie is in zorgcentrum De Meermin het programma “Grijs, Groen & Gelukkig” opgezet. Doel hierbij is om De Meermin te vergroenen en een natuurlijk activiteitenprogramma aan te bieden aan de bewoners.

Woensdagmiddag om 14.00 uur was er weer een bijeenkomst “Grijs, Groen & Gelukkig”. Onder leiding van Anne Mara van IVN en vrijwilligsters gingen enkele bewoners aan de slag om de nieuwe “Zintuigbakken” te vullen met planten en bloembollen. In de Meermin-tuin werden de zintuigbakken (met smaak/geur-, voel- en kleurplanten), na een kort toespraakje van Anne Mara, in gebruik genomen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor de workshop “Natuur doet je goed” met bewoners-activiteiten.