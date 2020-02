Huldiging van de Sportkampioenen 2019

De Jozef was vrijdagavond gevuld met Nederlandse Sportkampioenen uit onze gemeente. Zij werden door wethouder Vincent Tuijp en burgemeester Lieke Sievers in de bloemetjes gezet. Tevens kregen zij een presentje en het boek “Goud” aangeboden.

Er was een toespraakje van Michel Veerman en Marco Bakker over het boek “GOUD”. Bij de dames waren er 11 Nederlandse Kampioenen en bij de heren wisten liefst 19 sporters de NK-titel te behalen. In de pauze was er een dansshow van de Young Rebels en een optreden van Jack Deen.

Hierna werden door Hans Bakker en zijn dochter Mylène tien premies uit het Molenaar en Zwarthoed Stimuleringsfonds uitgereikt aan sporters, vrijwilligers en cultuurmensen. Als laatste werden 12 teams gehuldigd die de NK-titel behaald hebben. Hierbij waren er 10 teams van Schietvereniging De Vrijheid. Als afsluiting was er een optreden van Jack Deen.