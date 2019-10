In de Nivo van vandaag, 23 oktober 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• VD|80: Maatregelen Oude Kom verkeer(d)

• Nieuw fietspad langs de N247 tussen Motel Volendam Katwoude en Monnickendam

• 8 November: Dag van de Mantelzorg 2019

• Afscheid van Gerrit Portenger (Rooie Gerrit) uit bestuur Pieperrace

• Bedrijf in Beeld: Laurie leert je zingen

• Spectaculair concert Volendams Opera Koor met vier topsolisten

• Omgevingsvisie breder dan ooit ingezet om iedereen de kans te geven

• Slotactie CarMar op zaterdag 26 oktober

• De zorgcirkel trekt nieuwe medewerkers aan tijdens meet & greet

• Bedrijf in Beeld: BKS Spouwisolatie richt zich al jaren op de toekomst

• VC komt op 1 maart met extra Leonard Cohen-show in Hoorn

• KBK wil vluchtelingen helpen aan meer kansen op arbeidsmarkt