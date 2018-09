Lekker zweten tijdens Singelfestival 2018

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september sluit het Singelfestival het festivalseizoen in stijl af. Het karakteristieke, intieme en eigenzinnige festival is inmiddels geen geheim meer in de regio en schotelt haar publiek tijdens de 38e editie opnieuw een kwalitatief hoogstaand programma voor vol opvallende ontdekkingen en verrassingen.

Vuige rock, dampende grooves en Afrikaanse beats

Zoals ieder jaar is het weer een eclectische mix van stijlen en genres. De jonge, Volendamse band Thumbs Up zal op de vrijdag laten zien wat het in huis heeft. Daarna zal de chaotische protopunk van het Rotterdamse Iguana Death Cult de tent op stelten zetten. Het publiek zal weinig tijd krijgen te herstellen want de band Blanco zal ook flink uitpakken. De show is een primeur en de verwachtingen ervoor zijn hoog gespannen. Blanco is namelijk het soloproject van Jan Schilder (Blue Velvet en 3J’s). Aerobic Funk zal de vrijdagavond afsluiten en precies doen wat het zegt: het publiek zal zweten tijdens de uitgebreide aerobics work-out op funkmuziek.

Zaterdagavondprogramma

De zaterdagavond is zoals altijd rijkelijk gevuld. Lowell’s Guards vormt met hun rijke, meerstemmige sound een droomstart van het avondprogramma. Dawn Brothers zal daarna het stokje overpakken en laten zien waarom ze onbetwist een van de strakste bands van Nederland zijn. Ook op de zaterdag krijgt het publiek, naast het eersteklas songwriterwerk van Bakersongs, weinig adempauzes, want Arp Frique is een sensuele, pompende afro-beatmachine die het dansgedeelte van de zaterdag in zal luiden. En als dat nog niet genoeg is, blaast Convoi Exceptional de boel letterlijk op met hun opzwepende door blazers gedreven set. DJ Dirk Schot zal de avond tenslotte afsluiten.

Theater

Ook tijdens de 38e editie is er weer een keur aan theater. Illustere figuren spelen een verteltheatershow rond een Renault 4, maar ook Scubabianchi doet gedenkwaardige dingen met een auto. Zoals altijd kan er ook genoeg worden gelachen, Hendrick Jan de Stuntman is bijvoorbeeld zo’n komische theateract die je niet mag missen. Theaterinstallatie de Gedachtentafel biedt de bezoeker voer ter overpeinzing en verder is er cabaret van Janneke de Bijl.

Kindermiddag

Traditiegetrouw is de zaterdagmiddag van het festival speciaal voor de kinderen en hun ouders met een nadruk op theater en doe-dingen. Zo kunnen de jonge bezoekers in de Animatiebus hun eigen animatie maken en zijn ze bij Tetra Town creatief met Tetrapakken. Sweet Chefs is een suikerzoete straattheateract op het veld die zeker in de smaak zal vallen, maar op het veld is nog veel meer te beleven, zoals bijvoorbeeld de spectaculaire show van Hendrickjan de Stuntman. Voor 3+ is er de overal altijd uitverkochte voorstelling “de Gruffalo” door Meneer Monster en voor de allerkleinsten is er het Muizenhuis, naar de beroemde boekenserie. Uiteraard is Bosvolk aanwezig om de kinderen te schminken en met ze te knutselen. In CBW Circushoek kunnen de kinderen hun circustalenten ontdekken.

Gelijk door naar de avond en Pubquiz

Nieuw dit jaar is de vloeiende overgang naar het avondprogramma met een denderende akoestische show van Convoi Exceptional. Daarna start de avond zoals altijd met de hilarische Pubquiz om 18:00 uur. Teams kunnen zich nog opgeven via info@singelfestival.nl.

Tickets en info

Voor meer informatie en tickets ga naar www.singelfestival.nl

Foto's:

De formatie Iguana-Death-Cult.

De Gruffalo (Foto: Esther de Boer).