Matthijs Wanders winnaar ‘Gele Steentje’ van Oud Edam

Dinsdagavond hield de Vereniging Oud Edam haar jaarvergadering in kerkgebouw De Swaen aan de Voorhaven. Tijdens deze druk bezochte vergadering werd ook het ‘Gele Steentje’ uitgereikt. De onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich in positieve zin heeft onderscheiden om het stedenschoon van Edam te verbeteren.

Voor de eerste keer konden de leden via internet stemmen. Er was keuze uit vier projecten. Met grote meerderheid (66%) werd de renovatie en nieuwbouw op Lingerzijde 6 en 8 van de familie Wanders gekozen. Aan Matthijs Wanders werd tijdens de jaarvergadering het Gele Steentje uitgereikt. Het oude pakhuis op nr. 8 is opgeknapt en op nr. 6 is de woning in oud Edamse stijl herbouwd. Verder is er een bovenlangse verbinding gemaakt tussen de twee panden. Deze was eerst begane gronds en nu kan men er met de auto onderdoor rijden.