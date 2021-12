Merel Conijn grijpt wéér naast Spelen

Twee keer nét niet. Het ongeloof, de verbijstering, viel van haar gezicht af te lezen. Merel Conijn was één van de grote verrassingen van het Olympisch Kwalificatie Toernooi, maar tot twee keer toe was het de Edamse schaatsster niet gegeven om zich te plaatsen voor de Olympisch Spelen van volgende maand in Peking.