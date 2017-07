Nieuwe uitdossing van de versierfiets in Edam

Op de brug tussen de Keizersgracht en het Spui is de internationaal bekende versierde fiets weer in een ander thema opgetooid. Na de fleurige lentekleuren heeft de versiering nu als thema golven op de oceaan en varende schepen.

De antieke scheepsattributen die erbij gebruikt zijn voor de versiering komen uit Scheepswerf Edam. Ongetwijfeld zullen er weer vele foto’s van gemaakt worden, want het is een toeristische attractie.

Woensdag is alweer de eerste Kaasmarkt van dit seizoen, en dit folklo-ristisch evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers aan. Onderweg naar de Kaasmarkt komen de toeristen dan weer de bekende versier-fiets tegen.