Open Dag SG De Triade druk bezocht

Afgelopen donderdagavond 17 januari vond de eerste Open Dag plaats. Ook dit jaar wisten weer vele belangstellenden de Open Dag van “De Triade” in Edam te vinden. Naast dat er van alles te doen was, er konden overal werkstukjes gemaakt worden, had De Triade tevens twee nieuwtjes te brengen.

Sinds dit jaar is ook het profiel MVI, (Media, Vormgeving en ICT) te volgen op De Triade. Een profiel waarbinnen de digitale techniek volop tot zijn recht komt. Zoals altijd was ook de Style en Design-afdeling vooral bij de meiden weer zeer populair en gingen zij weg met prachtige taarten. Er was een route uitgezet door de lokalen van S.G. De Triade tijdens deze eerste Open Dag, zodat de vele bezoekers de school volop “in bedrijf” konden zien.