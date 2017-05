Opening tentoonstelling “SurCol” in Grote Kerk Edam



Zaterdag om 13.00 uur vond de opening plaats van de seizoen-tentoonstelling in de Grote Kerk Edam. Er zijn werken van 13 surrealistische kunstenaars te bewonderen tijdens deze expositie die tot zondag 25 juni duurt. De opening werd door Wil Spanjer verricht.

Het is de eerste expositie in dit tentoonstellingenjaar, getiteld: SurCol (Surrealistisch Collectief & Vrienden). Anita Kroon en de vrijwilligers is het weer gelukt om deze unieke kunsttentoonstelling op te zetten.

Er zijn prachtige schilderijen te zien van Henk Bloemhof, Jan van den Brink, Pim Bronkhorst, Ton Cabret, Ton Haring, Redmer Hoekstra, Wim Kuenen (uit Edam-Volendam), Patrick van der Linde, Peter van Oost-zanen, Henk Sentel, Kees Thijn, Jo Willems en Bram de Winter.