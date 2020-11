Prijswinnaars derde trekking Grote Sinterklaasloterij

Sinterklaas kwam bijna te laat voor de 3e Grote Prijzentrekking! Gelukkig waren zijn Pieten er als de Pieten bij om Jenny bij te staan bij de bekendmaking van de 76 Prijswinnaars van deze week. Prijswinnaars die hun adres hebben opgegeven bij registratie ontvangen hun prijs vóór de volgende trekking in de brievenbus.

Heeft u alleen een e-mailadres of telefoonnummer opgegeven? Dan nemen wij contact met u op. Houd uw mail- en spambox dus goed in de gaten!

Sparen en winnen gaat als vanzelf! Al uw gespaarde punten en eventueel zelf verzilverde loten blijven gewoon staan en loten in de volgende trekking weer mee.

Volledig automatisch. U spaart nog punten bij onze deelnemers tot en met 5 december! Bewaar daarna wel uw spaarpasje en de app! De ondernemersverenigingen zullen dit systeem vaker gebruiken. #kooplokaal #spaarlokaal en WIN met de Grote Sinterklaasloterij. www.grotesinterklaasloterij.nl