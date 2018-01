TOP2000 weer een waar spektakel in de Jozef

De TOP2000 is al vele jaren een van de muzikale hoogtepunten van de Jozef. Goede muziek, goede sfeer en een gezellige avond zijn verzekerd. Dit jaar wordt de TOP2000 liefst drie weekenden opgevoerd. De première van de 9e editie was zaterdag jl. in de Jozef.

Ook nu was de zaal weer uitverkocht. Met Sister Ray als begeleidingsband traden op Lenny en Nancy Guyt, Mell, Johan Molenaar, Neef Martin, Simon Stein, Nick Schilder en Anneke Tol en Sharon Koning.

Er was ook weer veel werk gemaakt van de podiumaankleding. Een veelzijdig repertoire werd gebracht met topnummers. Naast knallers was er ook ruimte voor rustige nummers. Het was vier uur lang genieten geblazen van het ene mooie nummer na het andere.