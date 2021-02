Axento Beste Online Vermogensbeheerder van Nederland

‘Wij maken beleggen overzichtelijk, eenvoudig en verantwoord’

Terwijl de mondiale vermogensbeheerwereld hard geraakt wordt door de financiële gevolgen van de coronacrisis, wist Axento Vermogensbeheer de IEX Gouden Stier binnen te slepen voor ‘Beste Online Vermogensbeheerder van Nederland’. ,,We zijn het afgelopen jaar heel proactief te werk gegaan voor onze klanten”, aldus bestuurder Laurens Leek (41). ,,Bij zowel Axento als Care IS staat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel. De financiële onzekerheid die de huidige pandemie met zich mee heeft gebracht, deed ons realiseren dat onze klanten baat zouden hebben bij een extra stukje contact en begeleiding.” Deze aanpak heeft het relatief jonge bedrijf geen windeieren gelegd. ,,De bijkomende zorg heeft zeker bijgedragen aan het veiligstellen van de IEX Gouden Stier. Het is een mooie bevestiging voor onze persoonsgerichte werkwijze.”

Door Kevin Mooijer





Axento vermogensbeheer werd in 2015 opgericht door de mensen achter Care IS vermogensbeheer. ,,Care IS vermogensbeheer is elf jaar geleden ontstaan vanuit de gedachte dat het beter en anders kon dan wij tijdens onze carrière hadden ervaren”, vertelt Laurens. ,,Bij Care IS hanteren we een aantal basisprincipes waaronder transparantie, persoonlijk contact, één vast aanspreekpunt, de mogelijkheid om dagelijks te verhandelen – het blijft ten slotte jouw geld – en een eigen rekening. Door de naleving van onze vermogensbehoud-visie zorgen we dat we het vermogen van onze klanten op een veilige manier beleggen. Beleggen brengt natuurlijk altijd risico’s met zich mee, alleen perken wij die onzekerheden in.”

,,Dat wil zeggen dat we niet in de állerhoogste rendementen beleggen, maar dat we ook nooit in de diepste dalen komen. Per saldo behaalt deze methode een vergelijkbaar rendement op als de beleggingen die wel voor de hogere risico’s gaan. En soms levert onze methode een beter rendement op. Voor ons is het in ieder geval van belang dat onze klanten hun vermogen met een veilig gevoel laten beleggen en dat hierbij een goed rendement wordt behaald.” De werkwijze van Care IS heeft zichzelf ruim en breed bewezen, getuige de uitverkiezingen voor de Gouden Stier ‘Beste Vermogensbeheerder van Nederland’ in 2015 én 2016.

‘Van belang dat

onze klanten hun

vermogen met een

veilig gevoel laten

beleggen en dat

hierbij een goed

rendement wordt

behaald’

Care IS hanteert een minimum beleggingsbedrag van € 100.000,- en is daarmee voor een grote doelgroep onbereikbaar. ,,Een aantal jaar terug merkten we dat de behoefte om te beleggen onder particulieren groter werd. Logisch ook, als je bedenkt dat het je geld kost om je vermogen op een spaarrekening te laten staan. We hebben daarom in 2015 besloten om het product dat we bij Care IS hebben, te vertalen naar een product dat geschikt is voor kleinere vermogens. Zo is Axento ontstaan.”

,,De beleggingsfilosofie is identiek aan die van Care IS. Wanneer iemand € 10.000,- heeft opgespaard om te beleggen, dan is dat verhoudingsgewijs misschien evenveel als iemand anders die een half miljoen belegt. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat we bij Axento dezelfde basisprincipes hanteren als bij Care IS. Het grootste verschil zit hem in de mogelijkheid het wekelijks kosteloos kunnen bijstorten. Bij Care IS zou deze optie overbodig zijn vanwege de hoogte van de beleggingsbedragen, maar bij Axento is de voorziening natuurlijk heel erg interessant.”

Bij Axento vermogensbeheer is het al mogelijk om te beleggen vanaf € 7.500,- ,,Axento is geschikt voor mensen die hun vermogen willen laten groeien. We beleggen het vermogen volgens een bewezen, solide aanpak en nemen in dit proces het dagelijks beheer van het vermogen volledig uit handen zodat de klant er geen omkijken meer naar heeft. Wij maken beleggen overzichtelijk, eenvoudig en verantwoord. En de klant kan de resultaten 24/7 via de app of website volgen.”

Bij de oprichting van Axento zes jaar geleden, werd gekozen voor een duurzame insteek. ,,Alle beleggingen van Axento zijn duurzaam. Dat betekent niet dat we bijvoorbeeld alleen beleggen in windmolens en zonneparken, maar we beleggen niet in organisaties die zich niet houden aan wapenwetgeving, werktijden en bijvoorbeeld kinderarbeid. Zolang er niet meer belegd wordt in dat soort bedrijven, kunnen we grote sectoren indirect dwingen om stil te staan bij - en te handelen naar - dit soort issues.”

,,Een interessante bijkomstigheid is dat de Europese Unie de verduurzaming van de wereld niet snel genoeg vindt gaan. Je merkt nu dat door mate van strengere regelgeving in de financiële sector wordt gezorgd dat geldstromen naar de niet-duurzame sector worden afgebogen. We zijn de bui dus op voor geweest. Voor ons bij Axento werkt het winnen van de Gouden Stier voor ‘Beste Online Vermogensbeheerder van Nederland’ hartstikke motiverend. We zijn trots op het behaalde resultaat en gaan de toekomst positief tegemoet!”

Heeft u behoefte aan meer informatie over vermogensbeheer en beleggen? Ga dan naar www.axento.nl en bekijk wat de mogelijkheden zijn.