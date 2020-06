Extra Bedakkertje en attentie van chocolade voor de ouderen

Het bestuur van Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam steunde de redactie van het Bedakkertje om een extra Bedakkertje uit te brengen. Daarop is de ‘Pinkster-editie’ uitgebracht.

Voor de bewoners van Sint Nicolaashof, Gouwzee, Kloosterhof en de Meermin, van de aanleunwoningen en voor de mensen in de wijk die zorg krijgen vanuit Sint Nicolaashof, heeft het bestuur daar een kleine attentie in de vorm van chocolade van het Chocoladehuys en De Split bij gedaan. Een ontzettend leuk gebaar voor iedereen in deze rare tijd.

Inmiddels is het Bedakkertje en de chocolade bij iedereen waarvoor dit bedoeld is gebracht en zeer smakelijk ontvangen! Bij de chocolade zit voor iedereen een kaartje met de opbeurende uitspraak van de grondlegger van de Nivo Bruintje Peeuw: “Wacht je tijd af, dan komt het allemaal goed.