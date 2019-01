Advertentie

Starten met sporten of volhouden van sporten in 2019

Fit4lady heeft weer een leuke vijfweekse actie, waarin elke vrouw werkt aan een betere gezondheid. Door verantwoord te bewegen. En door beter te eten. Voor € 57,90 krijg je startmetingen, een circuittrainingsprogramma, eindmetingen en –advies. Aanmelden kan tot 10 februari via de website van Fit4lady en bij alle 14 Fit4lady-clubs.

Bewegen is goed, maar er is meer

Eva Schilder en Jolanda Peerdeman, coaches bij Fit4lady, lichten de actie toe. "Bij Fit4lady richten we ons op het vergroten van de levenslust van elke vrouw. Daarin speelt sporten een rol, maar er is meer. Vrijwel elke fitnessclub richt zich alleen op sporten en niet op al die andere dingen die ook helpen om slanker en fitter te worden en je tevredener met jezelf te voelen. Voor € 57,90 train je zo vaak als je wilt, met persoonlijke coaching van onze trainsters. Op deze manier stellen we iedere vrouw in staat om 2019 met een powerstart te beginnen.”

Volhouden is de crux

Jolanda: "Wij begeleiden onze leden intensief. Iedere deelneemster krijgt persoonlijke coaching tijdens elke training. We hebben een circuit met cardio- (conditie)training en spierkrachttraining dat je in een half uur doet. We werken intensief aan de BBB (buik billen benen) zone en optimale vetverbanding. Twee keer per week is vaak voldoende, maar meer mag! Voeg je daarnaast beter eten aan beter bewegen toe dan is de kans groot dat je beide beter inpast in je leven zonder dat je dit teveel tijd kost. Dan hou je het niet alleen vol, maar ga je het zelfs waarderen. Onze leden houden het sporten veel langer dan gemiddeld vol bij een sportschool en vertellen mij dagelijks hoeveel beter ze zichzelf zijn gaan voelen door bewuster om te gaan met hun beweeg- en eetpatroon en meer ‘terug’ willen. De 5 weken zijn een mooie test om te kijken of de training bij je past. Volhouden zou mooi zijn maar dat bepaalt de sporter zelf”.