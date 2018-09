Nico Zwarthoed winnaar Thomas Café Beer Mile

Na 3 eerdere deelnames en een tweetal podiumplaatsen was het deze keer raak voor Nico Zwarthoed. Bij de 4e editie van de Thomas Café Beer Mile liep hij de kampioen van vorig jaar, Michiel Oussoren, op een achterstand van bijna 20 seconden.

Bij de dames ging de winst naar een debutante. Melanie Lautenschütz won met overmacht in een nieuw baanrecord van 9:52.3. Bij de Beer Mile lopen de deelnemers in totaal 4 rondes en drinken voor iedere ronde een blikje bier. De regels zijn strikt, zo is er geen deelname onder de 18 jaar en is alcoholinname voor de race niet toegestaan. Zaterdag van de Edamse kermis vond de Thomas Café Beer Mile plaats op de atletiekbaan van AV Edam.