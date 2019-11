Ben Smit mascotte van FC Volendam

De 11-jarige Ben Smit, die woont in de Asterstraat, was vrijdag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen FC Jong Utrecht. Zijn moeder Ria Pelk was ook in het Kras-stadion en Ben had zijn vrienden Joep Tol en Dean Klouwer meegenomen.

Ze beleefden een mooie voetbalavond. Met de wisselspelers trapte Ben Smit een balletje mee en samen met arbiter Cantinea liep hij het veld op waarbij de wedstrijdbal opgepakt werd.

Na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd huldigde de mascotte de ‘Man of the Match’ en dat was verdediger Micky van de Ven, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. De favoriete FC Volendam-speler van de mascotte is Jari Vlak en de beste voetballer ter wereld vindt hij Messi.