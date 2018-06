Binnenplein van “De Griend” fraai ingericht

Het dakplein tussen de appartementen van De Griend en boven VOMAR Voordeelmarkt is fraai ingericht. Voor de bewoners van de koopflats is er een grote gezamenlijke ruimte gecreëerd.

Deze is ingericht met bloembakken, kunstgras en zitjes voor de woningen. Vanaf het dakterras heeft men een mooi uitzicht op de nieuwe woonwijk De Broeckgouw en zwembad De Waterdam. Daar gaat binnenkort wel verandering in komen, want naast zwembad De Waterdam wordt de nieuwe sporthal De Seinpaal gebouwd. Het dakterras is met een lift vanuit de parkeergarage te bereiken of via de gang bij de appartementen.