Boekenmarkt van Amnesty International in het Havenhof

Al vele jaren wordt door Amnesty International Edam-Volendam in winkelcentrum Havenhof een boekenmarkt gehouden. Ook afgelopen zaterdag konden de boekenliefhebbers hun slag slaan. Op het binnenplein stonden duizenden boeken uitgestald.

Om klokslag 10.00 uur werd de boekenmarkt geopend door Carlo Molenaar, de voorzitter van Amnesty International Edam-Volendam. Er was meteen een run op de boeken, die op genre in dozen lagen uit-gestald. Veel vrijwilligers van A.I. hielpen mee met de verkoop.

De opbrengst is bestemd voor het werk van Amnesty International, die zich inzet voor politieke gevangenen en de mensenrechten. De boeken-markt werd goed bezocht en veel boeken werden verkocht.