Burgemeester bezoekt 60-jarig paar Jaap en Gaar Kwakman



Woensdagmiddag bracht burgemeester Lieke Sievers een bezoek aan het diamanten echtpaar Jaap Kwakman (Bol) en Gaar Tuijp (Stiek), die wonen in een flat aan de Roerdompstraat 4.

Op 25 mei 1957 zijn Gaar en Jaap in het huwelijk getreden en het 60-jarig huwelijksfeest werd afgelopen zondag in de Jozef gevierd. Namens het gemeentebestuur kwam burgemeester Sievers de felicitaties overbrengen, waarbij een bos bloemen gegeven werd.

In de met slingers versierde woonkamer werd koffie met gebak genuttigd en een praatje gemaakt. Het diamanten echtpaar kreeg ook een felicitatiebrief van Koning Willem Alexander thuis bezorgd.