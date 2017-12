Carolien Boegem 12,5 jaar werkzaam bij DEEN

Donderdag was er weer een jubilaris bij DEEN in het Havenhof. Carolien Boegem is 12,5 jaar werkzaam in de supermarkt. Uit handen van assistent-bedrijfsleider Rick Huisbrink kreeg zij een bos bloemen en een kadobon van de DEEN-directie.

Tijdens de lunchpauze werd er gebak bij de koffie geserveerd. Carolien’s man Steven Boegem en haar ouders Stef en Els Knook waren ook naar DEEN in het Havenhof gekomen vanwege de huldiging.

Carolien is 12,5 jaar geleden begonnen bij DEEN in De Stient, daarna in ’t Spil in Monnickendam en sinds 6 jaar in de winkel in het Havenhof. Veelal is zij in de bloemen- en plantenafdeling werkzaam, maar eigenlijk is zij overal inzetbaar. Het werk bij DEEN bevalt de jubilaris prima. “Ik vind het contact met de mensen erg leuk en de gezelligheid. Ik ga op naar het volgende jubileum van 25 jaar”, vertelde Carolien Boegem, die samen met enkele van haar collega’s op de foto wilde.