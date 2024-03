Coaching met een trouwe viervoeter

Inzicht door intuïtie

In de serene omgeving van Warder bevindt zich een unieke praktijk die niet alleen de aandacht trekt van hondenliefhebbers, maar ook van hen die op zoek zijn naar diepgaande persoonlijke ontwikkeling. Hieke Kleve, voormalig psychotherapeut met een indrukwekkende carrière in de GGZ, heeft haar professionele pad verlegd naar een vernieuwende vorm van coaching. Hierin speelt een bijzonder familielid de hoofdrol: haar hond Joshja, afkomstig uit de straten van Griekenland.

Op 72-jarige leeftijd, na een rijke loopbaan als psychotherapeut, vond Hieke een nieuwe roeping. Haar liefde voor honden en haar expertise in de GGZ combineerde ze tot een innovatieve coachingstechniek, waarbij haar hond dient als spiegel voor cliënten. ,,Het is een bestaand concept, maar met mijn achtergrond en passie voor honden, voelde dit als een natuurlijke volgende stap,” deelt Hieke.

De kracht van onuitgesproken communicatie

Honden zijn volgens Hieke 'perfecte lezers' van onbewuste communicatie. Hun reacties op emoties, energie en lichaamstaal bieden unieke inzichten aan degenen die openstaan voor deze bijzondere vorm van interactie. ,,Honden reageren – afgezien van aangeleerde commando’s – niet op woorden, maar juist op wat er werkelijk speelt. Ze ‘lezen’ perfect hoe iemand zich voelt, en handelen daar ook naar. Dat maakt hen tot een eerlijke en veilige spiegel, in de zin van ze zijn onbevooroordeeld,” legt Hieke uit.

,,In een sessie in mijn tuin, met een prachtig landelijk uitzicht, zaten de cliënte, mijn hond en ik samen. Mijn hond koos ervoor om naast haar te gaan liggen. Ik wist dat ze veel stress ondervond door haar behoefte om iedereen te plezieren. Ze voelde een constante druk, zowel in haar werk als privéleven, om het iedereen naar de zin te maken, alsof zij verantwoordelijk was voor het geluk van anderen. Toen de hond naast haar ging liggen en er een stilte viel, werd ze zichtbaar onrustig en begon ze hem geforceerd te aaien. Niet zozeer om in contact te komen met de hond, maar het was haar manier om met de stilte om te gaan.”

,,Ik vroeg haar naar de reden achter haar bijna mechanische aaien, wat het haar opleverde. Niets. Dit moment hebben we gebruikt om aan haar issue te werken. Dit specifieke moment met Joshja is voor haar uitgegroeid tot een krachtige herinnering. Wanneer ze nu in stressvolle situaties terechtkomt, roept ze deze herinnering op en realiseert zich dat het niet haar taak is om voor ieders comfort te zorgen.”

,,Het bijzondere aan werken met een hond is dat ik zulke momenten van bewustwording niet binnen een sessie met woorden kan bereiken,” legt Hieke uit. ,,Joshja is zonder twijfel een van de meest sensitieve en liefdevolle spiegels die men zich kan voorstellen. Een hond zoals hij biedt een directe, niet-veroordelende reflectie die mensen helpt hun eigen gevoelens en gedrag te begrijpen. Ze zijn meester in het ‘lezen’ van mensen. Waar wij in woorden denken, pikken zij energie en stemmingen juist feilloos op. Vaak leidt dat tot eye-openers waar mensen zich zelf niet eens bewust van waren.”

Het welzijn van de hond

Hieke benadrukt ook het belang van het welzijn van de hond tijdens de sessies. Naast de emotionele steun die de hond biedt, zorgt ze ervoor dat hij na elke sessie tijd krijgt om te ontspannen en 'zijn taak af te sluiten'. ,,De hond is in feite aan het werk tijdens een sessie, daar is hij net als ik voor opgeleid. Je kunt hem niet onbeperkt blootstellen aan problematische situaties. Het is daarom cruciaal dat hij na elke sessie de vrijheid krijgt om zichzelf te zijn.”

Hieke lacht: ,,Mijn achtergrond ligt in de GGZ, waar alles driedubbel wetenschappelijk onderbouwd moet zijn, en terecht natuurlijk. Aanvankelijk was ik sceptisch over meer intuïtieve methoden, zoals bijvoorbeeld het ‘afstrijken’ van de aura van de hond na een sessie, een aaiend gebaar dat je maakt zonder direct contact. Maar ik zag dat Joshja positief reageerde op deze benadering. En als het een keer niet voldoende is, speel ik even met hem tot hij weer terugkeert naar zijn vrolijke zelf.”

Hiekes verleden in de GGZ speelt een cruciale rol in haar huidige praktijk. ,,Het stelt me in staat om makkelijk met mensen te praten en snel te begrijpen wat er speelt. Hoewel ik nu buiten het GGZ-veld werk, ligt mijn focus op zelfontwikkeling en preventie.” Aan degenen die overwegen coaching met een hond als spiegel te ondergaan maar nog twijfelen, biedt Hieke een hartelijke uitnodiging: ,,Gun het jezelf. Het kan je leven op een positieve manier verrijken. Zelfs een enkele sessie kan een blijvende impact hebben en biedt inzichten die je keer op keer zult herinneren. Je bent van harte welkom!”

In een samenleving die voortdurend streeft naar persoonlijke ontwikkeling, biedt Hieke Kleve met haar vrolijke, viervoetige partner een uniek perspectief. Haar rustige praktijk, omringd door de groene vlakten van Warder, laat zien hoe innovatieve methoden effectief kunnen bijdragen aan zelfinzicht en persoonlijke groei.

Naast individuele sessies biedt de Praktijk voor Coaching ook groepssessies aan, speciaal voor vrouwen met honden, genaamd DogWise Women. Daarnaast kunnen mensen die de relatie met hun eigen hond willen verbeteren, bij Hieke terecht voor persoonlijke begeleiding.

Ga voor meer informatie naar www.de-hond-als-spiegel-van-de-mens.nl