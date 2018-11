De Bühne vier keer uitverkocht met concerten Filantropisch Orkest

Afgelopen zondag was in De Bühne het laatste concert (in een serie van vier) van het Filantropisch Orkest. Ook nu was de zaal uitverkocht en de muziekliefhebbers kregen een super concert aangeboden door de ruim 50 muzikanten die aan dit spektakel meewerkten van Filantropisch Orkest Back Again. Na 20 jaar kwam er in 2017 een vervolg met drie optredens van het Filantropisch Orkest Back Again.