Deel terrein Marinapark tijdelijk kermiswoonwagenkamp

De laatste jaren is het achterste deel van het parkeerterrein van het Marinapark rond deze tijd in gebruik als woonkamp voor de kermismensen. Voorheen stonden de woonwagens op verschillende locaties, zoals op de Parallelweg, Dijkgraaf de Ruiterlaan en her en der verspreid.

Op het Marinapark kunnen alle woonwagens en auto’s, op een mooie locatie vlak bij het zandstrandje, gestald worden. Hier zijn door de gemeente voorzieningen getroffen zoals watertap- en stroompunten. Maandag was reeds een groot deel van het terrein gevuld met woonwagens van de kermismensen, die met hun attracties en kramen op beide kermissen in Edam en Volendam staan. In de loop van deze en volgende week zullen er nog meer woonwagens gestald worden. Ook de vrachtwagens van de attracties kunnen op het grote terrein van het Marinapark gestald worden in afwachting van de opbouw.