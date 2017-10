Discozwemmen in zwembad de Waterdam

Elke vrijdagavond, tot de opening van het zomerseizoen, wordt het recreatiebad van 20.00 tot 21.30 uur omgetoverd tot een ware disco waar alle jongens en meisjes tot 14 jaar zich eindeloos kunnen vermaken. De geluidsboxen staan op tien en de vrolijk gekleurde lampen en laserstralen flitsen door het recreatiebad.

De onderwaterverlichting zorgt voor een aparte sfeer en de muziek wordt gedraaid door DJ John en je mag ook zelf je favoriete cd meenemen. Het is een bijzondere ervaring om je al swingend en zingend met vriendjes en vriendinnetjes in het heerlijke verwarmde zwembad mee te laten voeren in de stroomversnelling, glijdend en glibberend door de flitsende glijbaan of lekker relaxen in het verwarmde bubbelbad.

Omdat het belangrijk is dat de kinderen zich goed en zorgeloos kunnen vermaken is er op deze avonden extra toezicht in het zwembad aanwezig.