Entree Gouwzee aan de zijkant krijgt overkapping

Van enkele Nivo-lezers kregen we de klacht te horen dat verpleeghuis Gouwzee moeilijk bereikbaar is. Met name in de avonduren moet men geduld betrachten om naar binnen te kunnen komen. Er is géén hoofdingang, want na de verbouwing is de receptie verdwenen. Via een pad aan de zijkant van het gebouw kan men de toegangsdeur bereiken. Deze zit op slot en men dient dan op de bel te drukken en te wachten tot een van de zorgverlenende medewerk(st)ers de deur opent. Als deze echter met een cliënt bezig zijn of in de lift staan, kan het even duren voor de deur geopend wordt.