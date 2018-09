Er wordt veel te hard gereden in de Schoklandstraat

Vlak voor de bouwvak is het asfalteren van de Mgr. Veermanlaan, Wester Ven en een deel van de Schoklandstraat gereed gekomen. Het ziet er prachtig mooi uit. Alleen het asfalt nodigt de automobilisten uit om het gaspedaal extra in te drukken.

Vooral op het stuk Schoklandstraat tussen Sportcentrum Atlas en de rotonde bij de villa van de familie Kras, daar wordt véél te hard gereden. Snelheden van 70 à 80 km per uur zijn er geen uitzondering. Het is een drukke doorgaande route waar veel kinderen fietsen op weg naar de sporthal, het zwembad en scholen. De omwonenden houden hun hart vast en volgens hen is het wachten hier op ongelukken. Ze zouden graag zien dat er maatregelen genomen gaan worden door de gemeente, zodat de auto’s er minder snel rijden.