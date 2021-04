FC Volendam doet het toch weer in extra tijd

De mentale weerbaarheid liet onlangs te wensen over bij FC Volendam, maar na de royale 5-1 winst op Helmond Sport liet de ploeg van trainer Wim Jonk op Sportpark Zoudenbalch zien dat het weer van een achterstand terug kan komen. Na een 2-1 achterstand kreeg Volendam het Jong FC Utrecht van dorpsgenoot Ab Plugboer in de twee en negentigste minuut alsnog op de knieën: 2-3. Door Eddy Veerman

FC Volendam doet het toch weer in extra tijd

De mentale weerbaarheid liet onlangs te wensen over bij FC Volendam, maar na de royale 5-1 winst op Helmond Sport liet de ploeg van trainer Wim Jonk op Sportpark Zoudenbalch zien dat het weer van een achterstand terug kan komen. Na een 2-1 achterstand kreeg Volendam het Jong FC Utrecht van dorpsgenoot Ab Plugboer in de twee en negentigste minuut alsnog op de knieën: 2-3.

Zo zat het venijn in de staart van een wedstrijd, die doelpuntrijk begon. Een slippertje achterin bij de thuisploeg, na een dieptepass van Marco Tol, bracht Franco Antonucci prompt in stelling. Die verlengde de bal naar Samuele Mulattieri, die al vroeg de 0-1 en zijn achttiende seizoenstreffer in het lege doel mocht schuiven. Zo goedkoop als de bezoekers aan dat doelpunt kwamen, zo gemakkelijk vielen de tegendoelpunten. Nadat Alex Plat zich de bal liet ontfutselen, maakte Velanas in de vijfde minuut de gelijkmaker. Drie minuten later werd er achterin bij Volendam ook schlemielig verdedigd, waardoor Alou de ploeg van Plugboer op 2-1 zette.

Het bleef daarna een op en neer gaande wedstrijd. Met kansen voor FC Volendam, dat Antonucci de bal naast zag schieten en dat gold ook voor Mulattieri, toen die in goede uitgangspositie vertoefde. Voor rust werd het alsnog gelijk. Uit de hoekschop van Samir Ben Salam toonde Boy Deul zijn sprongkracht en zijn kopbal zeilde via de onderkant van de lat achter de doellijn.

Na rust bleef Volendam voor de volle winst gaan, maar Micky van de Ven zag een kopbal net naast gaan en Antonucci merkte dat zijn poging op zowel de doelman als de lat strandde. Vlak voor tijd raakte de middenvelder gedesillusioneerd omdat dat de Utrechtse keeper wederom in de weg lag. Maar Derry John Murkin pikte de bal snel op en vond de vrijstaande Martijn Kaars, die de bal knap controleerde en langs de keeper joeg.