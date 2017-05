Berry Smit: ’Jongensboek verstoord’

Aanvoerder Kees Kwakman had zich negentig minuten lang weten in te houden, hield zich op afstand van de soms arrogant leidende Ed de Graaf. Maar toen hij van het veld afkwam, liet hij zijn frustraties even gaan, bomde wat op de kleedkamerdeur van de scheidsrechter en sprak wat cynische woorden. ,,Hij leidde de wedstrijd op een manier alsof het een zomeravondpotje was in de Jupiler League. Maar het gaat nu wel om de play-offs. Het natrappen op Joey Veerman gebeurde ook onder zijn ogen, maar liet hij onbestraft, zoals ook de harde overtreding op Rodney Antwi”, was trainer Berry Smit verbitterd.

De oefenmeester had zijn ploeg tijdens de eerste play-offwedstrijd thuis tegen NAC Breda - een ploeg met een eredivisiewaardig budget en een aantal huurlingen van Manchester City - op schlemielige wijze op achterstand zien komen in de tweede helft. Volendam zag net een aanval afgeslagen, Kees Kwakman vroeg Jordy Hilterman zijn positie over te nemen, maar dat gebeurde uiteindelijk te laat, waardoor Garcia veel ruimte had, Volendam achterin één-tegen-één kwam te staan en rechtsback Mo Betti te lichtzinnig over een hoge bal dacht (0-1).

Smit had vervolgens een goede hand van wisselen. Rihairo Meulens had een slechte balaanname, maar - typerend voor de positieve verandering in de bezieling en beleving van veel spelers - die heroverde de bal met een sliding, waardoor Daniel van Son kon schieten en zijn eerste balcontact was een schitterend doelpunt (1-1). Even later bracht Smit dorpsgenoot Nick Runderkamp in en die nam de bal vervolgens prachtig op zijn slof voor 2-1. ,,Een jongensboek. Dat vervolgens wordt verstoord door het arbitrale kwartet.” Ook NAC-trainer Stijn Vreven gaf toe dat de Brabanders geluk hadden, omdat er een zuivere handsbal aan de late gelijkmaker van Cyril Dessers vooraf ging.

Terwijl het zo’n bijzondere avond leek te worden voor Volendam, dat grotendeels aantrad met spelers die aan het begin van het seizoen in het tweede speelden. ,,Maar ook de manier waarop deze wedstrijd strijd is geleverd, hoe de spelers elkaar hielpen, voor elke bal gingen en dan nog het verhaal achter het doelpunt van Nick Runderkamp, dan verdien je eigenlijk niet dat het zo eindigt. Dat is wrang. Buiten het feit dat een gelijkspel een terechte uitslag was. Maar ik heb het gevoel dat we hebben verloren. Nu móeten wij zondag in plaats van zij. Maar goed, voor 18.000 toeschouwers kun je gewoon niet slecht spelen.”

Nick Runderkamp: ’Emoties waren voor mijn vriend’

18 mei 2017 is en blijft één van de meest bijzondere dagen uit het (nog jonge) leven van Nick Runderkamp. In de morgen had hij de zaterdag plots gestorven Erik Spaan begraven. Zijn nog jonge collega van café De Vrijheid van Nick’s vader Nico ’Mepper’, waar Nick zelf ook regelmatig werkt. ’s Avonds werd hij met een schitterende goal de bijna-matchwinnaar van FC Volendam-NAC, waar door een onoplettendheid van de arbitrage echter nog een streep doorheen ging.

Twee weken geleden mocht hij onverwachts debuteren tijdens de laatste competitiewedstrijd uit bij Fortuna Sittard. Hij hoopte in de play-offs ook op speelminuten, maar vorige week zaterdag werd het gezin ineens opgeschrikt door de plotselinge dood van hun rechterhand, collega en vriend. ,,Het is verschrikkelijk, dit wil je niet, dit gun je niemand. De dagen na zijn dood zijn we met collega’s en vrienden een paar keer bij elkaar geweest in De Vrijheid en dan er samen over kunnen praten, dat voelde goed. Maar dan kwam je weer in huis, dan zaten daar m’n vader en moeder en m’n zus en braken we weer met z’n vieren. Het ging de afgelopen dagen nergens anders over. Dat is wel begrijpelijk. De trainingen waren dan afleiding en dan bleef ik ook extra lang op het veld, om vrije trappen te oefenen. En rustig aan doen in de kleedkamer. De andere jongens leefden ook mee.”

,,Zoiets had ik nog nooit eerder meegemaakt. Dan ben je steeds aan het janken. Op de ochtend van deze wedstrijddag tijdens de begrafenis was het niet anders. Dan ben je leeg. Daarna ben ik op bed gaan liggen en heb twee uur geslapen. Daarna ben ik alleen maar bezig geweest met deze wedstrijd. Ik hoopte dat ik er in zou komen.”

Een kwartier voor tijd riep Berry Smit de zich warmlopende Runderkamp bij zich. Die keek in eerste instantie achterom. ,,Ik wist niet zeker of hij mij bedoelde en het is natuurlijk lullig als je op hem afloopt en hij bedoelde iemand anders. Ik wilde in het veld meteen overal zijn, bij elke bal, je wilt wat laten zien. En gelukkig zag Rihairo Meulens me vrij staan toen ik de ruimte inliep, ik riep hem ook.” Vervolgens kwam hij de drukke zestien in, nam de bal aan met links en volleerde prachtig met rechts richting bovenhoek. ,,Tja, zo leer je dat. Van die ouwe”, lachte Nick, waarmee hij doelde op vader Nico, voormalig speler van FC Volendam, Haarlem, Cambuur en zaalvoetbalicoon. De ontlading was vervolgens enorm. ,,Ik was emotioneel, dat was voor mijn vriend. Na het juichen was ik helemaal kapot. Ik wist ook niet waar ik heenliep. Toen de spelers weg waren en ik opzij keek richting de zijkant, dacht ik, hé, die mensen ken ik wel. Ik hoopte natuurlijk dat het 2-1 zou blijven, dan was het een beetje feest geweest. Dan krijg je zo’n bedroefde goal tegen. We moeten het maar zo zien dat we zondag in ieder geval iets hebben om voor te vechten. En een dag die verschrikkelijk en treurig begon - dat was de hele week zo - heb ik gelukkig toch nog mooi af kunnen sluiten.”