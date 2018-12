Fraai Kerstlandschap/dorp in de woonkamer

Antje Tol-Veerman, de echtgenote van Hein Tol (Kurk) heeft in de woonkamer aan de Torenvalkstraat een prachtig mooi kerstlandschap gecreëerd. Het ziet er geweldig uit. Ruim twee dagen heeft Antje eraan gewerkt om de kerstversiering af te krijgen. Op vakantie in Oostenrijk reden ze door het dorp Matrei.

Dat vond Antje zó mooi, dat ze dit bergdorpje nagebouwd heeft in de kerstversiering in de woonkamer. Er zit ook een waterval in het berglandschap verwerkt en een schaapsherder met kudde. Ook een deel van het kerstdorp is opgebouwd met Hummel-huisjes. Elk jaar wordt de kerstversiering in de woonkamer uitgebreid. Met de kerstdagen kan er dus volop genoten worden van dit fraaie gebeuren.