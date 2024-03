Bestuur Zeevangs Belang treedt af zonder uitgebreide toelichting

Het ‘volledige bestuur’ van coalitiepartij Zeevangs Belang is vrij plotseling afgetreden. Dat deed het op 18 maart en maakte dit afgelopen vrijdag bekend aan haar leden. De vertrekkende leiding licht niet tot in detail toe wat hiervan de reden is. Wel zegt die in een brief: ‘Het bestuur is tot dit besluit gekomen na een zorgvuldige evaluatie van haar werkzaamheden in de afgelopen twee jaar’.

Afgelopen maandagavond vond een overleg plaats waarbij de fractieleden en het vertrekkende bestuur aanwezig waren. Wat daar is besproken maakt men niet bekend. De leiding bestond uit: Willem Tromp, André Middelbeek, Klaas Beets en Peter van Gijzel. Zeevangs Belang levert één wethouder voor het huidige college: Dirk Dijkshoorn (Financiën). Nu zal een zoektocht volgen naar een nieuw bestuur. ‘De fractie en het afgetreden bestuur gaan de komende week met elkaar in overleg om te komen tot een goede overdracht van de bestuurlijke taken en bevoegdheden’, luidt het voornemen in de brief aan de leden. De partij heeft momenteel drie zetels in de gemeenteraad van Edam-Volendam en is al voor de tweede termijn op rij onderdeel van de coalitie.