Gebrek aan scorend vermogen breekt FC weer op

Twee thuiswedstrijden, de ene een kopie van de andere. Vrijdagavond schiep FC Volendam zich legio kansen, maar ging met 0-1 onderuit tegen Jong FC Utrecht. Dinsdagavond had de ploeg van trainer Wim Jonk tegen NEC ook tot middernacht kunnen voetballen, maar het zou toch niet scoren. Althans, in de blessuretijd, viel alsnog de 1-2. Om vervolgens in de laatste minuut heel knullig de 1-3 weg te geven.

Door Eddy Veerman

Waar de oranjehemden vrijdag overweldigend begonnen en het een wonder was dat er geen goal viel, daar mocht men tegen NEC na een nog goede beginfase zelf van geluk spreken dat het bij 0-0 bleef, dankzij Nordin Bakker en de lat. Het bleek een voorteken, want na een korte sterke periode van Volendam, dat hoog druk zette en dankzij snel positiespel enkele keren dreigend doorkwam maar de Nijmeegse doelman redde op schoten van Franco Antonucci en Boy Deul, deed NEC de thuisclub pijn.

Halverwege maakte het uit een prachtige aanval de 0-1, terwijl het bij Volendam goed leek te staan. Leek, want toen de bezoekers de bal snel van kant naar kant lieten gaan en spelers slim tussen de linies gingen lopen, wist Volendam niet waar zij het zoeken moest en was er ook geen communicatie. Dat maakte dat het in de 27e minuut zelfs 0-2 werd.

Volendam zelf bleek wederom teveel kansen nodig te hebben om tot scoren te komen. Een fraai krullende bal van Antonucci zeilde rakelings naast, Boy Deul strandde op de doelman en een kopbal van Marco Tol viel op de lat. Mike Eerdhuijzen en Deul bleven in de rust in de kleedkamer. Aan de kant van de ingevallen Ibrahim El Kadiri en Antonucci ontstond heel veel dreiging toen Volendam NEC na rust vastzette. De opbrengst was echter schaars. Antonucci zag de keeper redden en die was blij dat Martijn Kaars bij een open kopkans de bal recht op hem af knikte.

Antonucci moest zich, zoals verwacht, na 67 minuten – met kramp – laten vervangen. NEC kwam niet één keer bij het Volendamse doel. In de slotfase moest de bezoekende club toch vrezen, toen de bal uit een scrimmage voor de voeten van Martijn Kaars viel en die had nu een leeg doel voor zich: 1-2. Een laatste aanval restte Volendam nog, maar daar waar ze tot dan in de tweede helft heel sterk hadden opgebouwd, daar kozen Nordin Bakker en Alex Plat weer voor die oplossing maar dan te dicht op elkaar. Het was gedoemd te mislukken en dat ging het ook. Rangelo Janga mocht er van profiteren: 1-3.