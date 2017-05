Groep Russische autojournalisten bij Paviljoen Smit-Bokkum



Vanwege de promotie van de nieuwe Audi A5 is een groep auto-journalisten uit Rusland een week te gast in Nederland. Deze 12 auto-experts schrijven artikelen voor verschillende grote automagazines in Rusland, waar ze gek van mooie bolides zijn.

Met het gezelschap is ook de allerbeste fotograaf uit Rusland mee. Hij maakt niet alleen foto’s van de nieuwe Audi A5 en het gezelschap. Er zijn fotoshoots op diverse mooie locaties w.o. Paviljoen Smit-Bokkum.

Op het veld naast het restaurant stond de Audi A5 opgesteld waarmee de autojournalisten een driving experience beleefden. Paviljoen Smit-Bokkum was daarbij het decor. Om het plaatje nog mooier te maken was ‘n Volendammer garnkwak afgemeerd aan de beun bij het terras.