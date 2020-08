Herfst in de zomer

Na een week tropische temperaturen, volle zon en droogte, hebben de bomen en struiken grote moeite om de bladeren vast te houden. Door de droogte kleuren veel bladeren geel en liggen de parken en stoepen vol met bladeren die van de takken zijn gewaaid.

Ook zijn er in deze zomertijd al veel herfstkleuren te zien, door uitgedroogde bladeren. Door medewerkers van de afdeling Onderhoud en Beheer van de gemeente worden de bloemen en planten die op de rotondes staan of in de perken van de parken op gezette tijden van water voorzien.

Achterop de gemeentewagen staat een grote containerbak die gevuld is met water. Met de tuinslang worden zo de bloemen en planten van water voorzien, zodat ze kunnen blijven bloeien ondanks de droogte.