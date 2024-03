Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 13

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 13

Het team van FC Jan Duks, met de coaches Jaap Bond (die pasgeleden gekozen is voor de Provinciale Staten) en Nico de Lange. Ze werden 2e in de onderlinge competitie.

Beslissingswedstrijd op hoofdveld FC Volendam tussen FC Jan Duks en Tegelzetbedrijf J&N

Bij de onderlinge competitie van de D-pupillen van de R.K.A.V. eindigden de ploegen FC Jan Duks en Tegelzetbedrijf J&N gelijk aan kop. Om de kampioen aan te kunnen wijzen werd zondagmiddag om half 1 op het hoofdveld van FC Volendam een beslissingswedstrijd gespeeld. Het werd een bijzonder spannende wedstrijd met kansen over en weer. Pas in de laatste minuten viel de beslissing toen Danny Sier 1-0 voor TegelzetbedriJf J&N scoorde. De spannende wedstrijd werd uitstekend geleid door scheidsrechter Jan Tuip. Na afloop reikten Jan Mooyer (Luuk) en Hans Tol (Ditje) bloemen uit aan de sponsors en coaches van beide ploegen. Voor de jongens waren er standaards. Het was een mooie afsluiting van de onderlinge ccompetitie. En het is voor de jeugdige voetballers natuurlijk een geweldige belevenis om op het veld van de FC te mogen spelen.

Indrukwekkende uitvaart voor Jaap Tuijp

Maandagmiddag is Jaap Tuyp begraven. De wens van de oud-garagehouder was om in een koets naar zijn laatste rustplaats gereden te worden. Voor de woning aan de Anemonenstraat 11 stond maandag deze zwarte begrafenis-koets, met daarvoor twee paarden, die een zwart kleed over hun lichaam hadden. Het werd een hele indrukwekkende rouwstoet - achter de koets. De laatste rit was dus echt in stijl voor Jaap, die op veel te jonge leeftijd van ons is heengegaan. Voor zover bekend was het voor het eerst dat een dierbare overledene in Volendam op dergelijke wijze naar de kerk en het graf werd gereden.

Spreekbeurt over de krant

Donderdagmiddag brachten Jos Zwarthoed (van Jaap de Beer) uit de Willem v.d. Bergstraat 12 en Colin Smit uit de Willem Tholennstraat 14 een bezoek aan onze drukkerij. Deze leerlingen van groep 7 van de Zuidwester gaan op school een spreekbeurt houden over de krant. In eerste instantie wilden ze een spreekbeurt houden over Kras Recycling. Collin's ome, Theo Kras, kwam met het idee aandragen om dit over de krant te gaan doen, en zodoende kwam hij bij zijn ome Pius Schilder terecht, die als fotograaf en redacteur bij de NIVO werkt. Jos en Collin hadden een hele waslijst aan vragen over hoe een krant gemaakt wordt.

Burgemeester IJsselmuiden reikte twee ISO 9002 certificaten uit voor GBM en Groot Afbouw

Een feestelijk gebeuren was er maandagavond in de showroom van GBM Keukens, Sanitair en Tegels aan de Julianaweg. Burgemeester IJsselmuiden nam plaats achter de microfoon. Hij kon beide ondernemingen van directeur Jan Veerman (Dekker) feliciteren met het behalen van de ISO 9002 certificaten.

Lading aan de glij in de Jozefstraat

Woensdagmiddag reed een volgeladen Heineken-vrachtwagen van de helling af bij de BZN-bar, de Jozefstraat in. Doordat het wegdek herbestraat wordt, moest de auto, met daarin vele pallets met kratten frisdrank en vaten bier, achteruit de klugt af om de bestellingen af te kunnen leveren in de Jozef en de BZN-bar. Een stang, die de lading aan de achterzijde van de laadbak tegenhoudt brak af, en toen gleed zowat de gehele inhoud uit de vrachtwagen vandaan. Een enorm kabaal volgde met glasgerinkel. De Heineken-medewerkkers konden vervolgens aan het rapen en vegen. Zij werden geholpen door enkele medewerkers van de Jozef.

Juwelier Piet Schilder (Vik) na studie van 7 jaar geslaagd voor beëdigd taxateur goud- en zilverwerken

Juwelier Piet Schilder (Vik) mag met recht trots zijn op het feit dat hij afgelopen week geslaagd is als beëdigd taxateur goud- en zilverwerken.

Deze studie op HBO-niveau, waarvoor hij wekelijks op maandagavond naar Schoonhoven moest voor de lessen, heeft 7 jaar geduurd. Het is een bijzonder zware studie. Met 48 juweliers startte Piet Schilder aan deze opleiding, en uiteindelijk is hij als enige overgebleven. Hij bezit nu alle denkbare diploma’s die te behalen zijn op de diamant-, zilver en goudgebied.

Jos Zwarthoed en Collin Smit op bezoek bij de redactie van NIVO. Ze houden een spreekbeurt over de krant.

Op de foto v.l.n.r. Thaam Koning (aandeelhouder en acquisitie), Jan Veerman (algemeen directeur), Neal Veerman (directeur GBM) en burgemeester IJsselmuiden.