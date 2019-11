In de Nivo van vandaag, 13 november 2019, o.a.:

• ‘Time traveling with The Rolling Stones’ zorgt voor een latertje

• Fietsersbond in Edam-Volendam 20 jaar actief

• Riet ruimen door basisschoolleerlingen op Moordernaarsbraak

• VD80: Flinke belastingverhoging burgers!

• Achttien ingediende moties waarvan acht de eindstreep halen

• GroenLinks kijkt terug op een succesvolle begrotingsraad

• AutoWaspark Adrie Jonk wast verlengde- en verhoogde bedrijfsbussen

• Na succes Social Club Jongeren nu nóg twee groepen voor eenzamen

• Vrouwen van Sereen openen eigen uitvaartcentrum in Volendam

• Past uw zorgverzekering nog wel bij u?

• Taxi TTA-Volendam denkt aan de toekomst

• Hulpgevers verwend tijdens ‘Dag van de Mantelzorg’

• Edams verpakkingsbedrijf timmert sinds 1884 aan de weg

• Spaanse voetbalopleider José Mari razend enthousiast over FC/AV