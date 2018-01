Informatieavond over de rioolwerkzaamheden in de Zeestraat/Europaplein

In “De Amvo” vond woensdag een informatieavond plaats voor omwonenden van de Zeestraat/Europaplein en andere belangstellenden. Dit over de werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden met betrekking tot de aanleg van een nieuw riool. Medewerkers van aannemingsbedrijf Sturm waren present om de vragen te beantwoorden.

Zondag gaat de omvangrijke klus van start bij de rotonde Julianaweg/Zeestraat. Hier wordt nu een T-splitsing van gemaakt. Het werk gaat zondagnacht door, zodat op maandag het verkeer gewoon door kan rijden op de drukke verkeersader, de Julianaweg.

Aan de bezoekers werd informatie verstrekt over de werkzaamheden. Er wordt een nieuwe rioolbuis geplaatst. De diameter van de rioolbuis gaat van 400 naar 700 mm. De riolering in de Zeestraat en op het Europaplein wordt onderheid. Er zullen 346 betonpalen van 13 meter lengte in de grond gedrukt worden.