Jaimy Sier de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in juni gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd maandag het kaartje getrokken van Jaimy Sier, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Jaimy (Hendrika Lynn) is het dochtertje van Theo en Celine Sier en zij wonen op het Dijkvennenplein 13 in Volendam. Jaimy zag het levenslicht op dinsdag 12 juni om 14.57 uur en woog bij de geboorte 3645 gram.

Door Bloembinderij Roses & More uit de Burg. van Baarstraat werd voor de trotse moeder Celine weer een mooi bloemboeket samengesteld. Uit handen van Esther Sanders van Parfumeriehuis Gerro & Esther in De Stient was er als cadeau een rijkelijk met presentjes gevulde Pampertaart. Vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukwensen.