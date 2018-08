Job en Jim Tuyp de mascottes van FC Volendam

Vrijdag tijdens de eerste thuiswedstrijd van FC Volendam tegen FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Den Bosch waren de broers Job (9) en Jim Tuyp (6) de mascottes. Hun ouders zijn Ed Tuyp (Kitte) en Tiny Veerman en zij wonen in de Narcissenstraat 46.

Ome Rob Tuyp was ook in het Kras-stadion aanwezig. Een balletje werd meegetrapt met de wisselspelers van de FC. Samen met arbiter Oostrom liepen de mascottes het veld op en de wedstrijdbal werd door Jim Tuyp opgepakt. Hoewel FC Volendam met 1-2 verloor, beleefden de jongens een mooie voetbalavond. Na afloop van de wedstrijd huldigden de mascottes de ‘Man of the Match’ Joey Veerman, die de enige treffer van FC Volendam scoorde. Hij kreeg een kadobon van Café De Dijk en een bos bloemen van Ron Bloemenweelde aangeboden.