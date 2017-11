Ruud Jacobs tovert bestaand sportcentrum om tot hypermoderne gym

‘JSC Toptraining draait bovenin mee’

Met JSC Toptraining is Volendam een imponerend sportcentrum rijker. Afgelopen zomer nam Ruud Jacobs de bestaande gym aan de Sportlaan over van Gerald Röben en de nieuwe eigenaar liet het pand binnen een paar maanden omtoveren tot wat het nu is: een hypermoderne sportschool met interessante faciliteiten. Komende zaterdag wordt het vernieuwde Toptraining officieel geopend, met medewerking van zanger Jan Smit. ,,Als je kijkt naar de markt van sportscholen, dan draait deze nu zeker bovenin mee.”

Jacobs overdrijft niet als hij zegt dat het gebouw een totale metamorfose heeft ondergaan. ,,En dat was ook wel nodig om het weer van deze tijd te maken”, vertelt de 49-jarige personal trainer. ,,Er is de afgelopen tien tot vijftien jaar heel veel veranderd in de wereld van sportcentra, zowel qua uitstraling als qua toestellen. Wij hebben er onder andere voor gekozen om veel te investeren in test- en meetapparatuur. Simpel gezegd komt het erop neer dat we nu bijna alles kunnen meten; van kracht en vermogen tot startsnelheid en nog veel meer.”

Dat kan handig zijn voor (top)sporters. Maar ook als mensen bijvoorbeeld een operatie in de planning hebben staan, is het een optie om vooraf bij JSC Toptraining een uitgebreide meting te laten verrichten. ,,Ná de operatie weten ze dan precies wat ze nodig hebben om weer op hun oude niveau te komen”, aldus Jacobs. ,,Het mooie is: los van al die metingen hebben we in ons sportcentrum ook fysiotherapeuten en andere specialisten die het nazorgtraject voor hun rekening kunnen nemen. En we beschikken over de nieuwste apparatuur van topmerken.”

Om maar te zwijgen over de gekwalificeerde sportcoaches die bij JSC Toptraining rondlopen, allemaal op de hoogte van de laatste trends. ,,Het ontbreekt momenteel aan niets.”

FC Volendam

Bij binnenkomst in het nieuwe JSC Toptraining valt op dat het uitzicht op het speelveld van FC Volendam meer wordt benut dan voorheen. Het licht van buiten valt prachtig naar binnen. Jacobs verklaart: ,,Ik heb jarenlang in het Olympisch Stadion in Amsterdam gewerkt. Daar kon je ook van binnenuit naar het veld en de tribunes kijken. Dat vond ik imponerend en inspirerend. Bovendien heb je op die manier contact met andere sportende mensen. Dat idee hebben we daarom meegenomen in onze ontwerpen. Er wordt tot dusver positief op gereageerd, zowel door recreatieve sporters als door topsporters die hier trainen. Het geeft een speciale sfeer.”

Ook de kleedkamers zijn grondig gerenoveerd. ,,We hebben nieuwe douches, met daarin een systeem dat automatisch regelt dat de boel ’s nachts doorstroomt. De nieuwe kleedkamers bevatten tevens een Finse en infraroodsauna. Binnen afzienbare tijd komen er nog meer faciliteiten. We twijfelen nu over een stoomcabine of een speciaal koelingssysteem dat het herstel van sporters kan bevorderen. Daarover komt binnenkort meer duidelijkheid.”

Zones

Verder springt in het oog dat het vernieuwde sportcentrum veel overzichtelijker is ingericht. Jacobs heeft ervoor gekozen om van de trainingsruimte één open geheel te maken. ,,Als je kijkt naar de laatste trends, zie je dit ook terug. Mensen trainen liever in een grote open sportruimte waarin iedereen elkaar kan zien. Maar dan wel verdeeld in zones voor alle verschillende doelgroepen. Dat heb ik laten terugkomen in dit centrum. Het is één geheel, maar bij de comfort zone heb je bijvoorbeeld ander licht en een andere vloer dan bij de performance zone.”

‘Ik vind het veel belangrijker

dat wij de beste worden

in plaats van de grootste’

Er is één zone die alle ruimtes met elkaar verbindt. ,,Dat is een indoor atletiekbaan en die loopt door de hele ruimte. Het is niet zo dat ouderen bijvoorbeeld niet in de performance zone mogen komen, maar het doel hiervan is vooral om alle leden zichzelf op hun gemak te laten voelen.”

Qua groepslessen behoudt JSC Toptraining het ruime aanbod van weleer, gericht op kracht, conditie, yoga, pilates, kickboksen, spinning en dans. Dat wordt binnenkort aangevuld met nieuwe, eigentijdse lessen. Qua persoonlijke begeleiding wil Jacobs ook een en ander gaan veranderen. ,,Zo willen we de jeugd van acht tot zestien jaar gaan leren hoe ze het beste kunnen trainen. Dat doen we door ze een paar weken te begeleiden in kleine groepjes. Op die manier willen we hen bewustmaken en voorkomen dat jongeren binnenkomen en op eigen houtje hun ding gaan doen. Dat kan gevaarlijk zijn. Ook voor leden die ouder dan zestien jaar zijn is dat het geval. Daarom ben ik een enorme voorstander van persoonlijke begeleiding.”

Lichamelijke beperking

Een ander speerpunt op de agenda van Jacobs is de groep ouderen die vitaal oud wil worden. ,,Dan praat ik over de volwassenen die niet heel zwaar en fanatiek meer willen trainen, maar wel lekker in beweging willen zijn met een creatief programma.”

Ook over de mensen met een lichamelijke beperking is expliciet nagedacht. ,,We hebben bewust brede poortjes, brede paden, een brede hal, een invalidetoilet en een kleedkamertje op de begane grond laten bouwen. Alles is gelijkvloers en de toestellen staan ruim opgesteld, zodat mensen er ook met een rolstoel in kunnen komen.” Hij vervolgt: ,,Ik heb paralympisch rolstoelbasketballer Marc de Hond begeleid en maakte het mee dat er bijna nergens een goed sportcentrum was te vinden dat ook toegankelijk is voor invalide mensen. Bij m’n moeder was dat eveneens het geval. Haar been is geamputeerd en ze moest veel trainen om haar andere been sterk te houden. Maar overal waar ze kwam, waren trapjes of plekken waar ze niet doorheen kon. Ik dacht bij mezelf: als ik ooit mijn eigen sportschool krijg, ga ik daarop inspelen. Zo gezegd, zo gedaan.”

Zonderland

Het vierde thema waar JSC Toptraining meer uit wil halen, is de doelgroep topsport en talenten in relatie tot revalidatie en herstel. De spelers van FC Volendam zijn al onder begeleiding bij Jacobs. ,,Wij hebben hier nu alles in huis en kunnen een pakket aanbieden van nul tot max. Mochten wij een bepaald stukje onverhoopt niet kunnen verzorgen, dan hebben we wel contacten in een ziekenhuis waar bijvoorbeeld heel snel een MRI-scan kan worden gemaakt.”

JSC Toptraining beschikt over bijna 800 leden. Jacobs krijgt vaak de vraag in hoeverre hij de komende tijd wil groeien. ,,Maar ik vind het veel belangrijker dat wij de beste worden in plaats van de grootste. Het is altijd mijn doel geweest om mensen beter te maken. Of het nou gaat om een oudere vrouw die wil afvallen of een Epke Zonderland die klaargestoomd wil worden voor een nieuw toernooi. Natuurlijk moet je je geld uiteindelijk ook terugverdienen. Maar als je de hoogste kwaliteit levert en je werk met passie uitvoert, dan komt de rest vanzelf wel.”

De enerverende carrière van Jacobs

Ruud Jacobs heeft de afgelopen jaren allesbehalve stilgezeten. Nadat hij zijn carrière als turner vroegtijdig moest beëindigen vanwege een ernstige blessure, richtte hij zich op zijn maatschappelijke loopbaan in de sport.

De geboren Limburger kwam als twintiger op het CIOS in Sittard terecht. Na een jaar stroomde hij door naar dezelfde organisatie in Heerenveen, om dichter bij het vuur te komen. ,,Ik wilde als sporter heel graag een EK of WK meemaken”, blikt Jacobs terug. ,,Dat mislukte weliswaar door een blessure, maar ik ging als trainer voor hetzelfde doel.”

Na het CIOS deed hij ervaring op bij diverse turnclubs, om uiteindelijk bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) in dienst te komen. Hij begon als juniortrainer. Zijn eerste pupil was meteen een uitzonderlijk talent: Epke Zonderland. Niet veel later werd Jacobs doorgeschoven naar de senioren. ,,In die hoedanigheid heb ik een EK en WK meegemaakt. En het werk bij de KNGU bracht me via Remy Veerman, die trainde bij de nationale selectie, in contact met Mauritius in Volendam. Daar heb ik uiteindelijk jarenlang met veel plezier gewerkt. In het weekend werkte ik dan voor de bond, doordeweeks in Volendam.”

Na vijf jaar nam hij afscheid van de turnbond en ging hij zich richten op de combinatie tussen topsport en revalidatie. Jacobs volgde een opleiding tot hersteltrainer, begon zijn eigen bedrijf JSC Sport en betrok een werkruimte in het Olympisch Stadion in Amsterdam. ,,We kregen hoog niveau binnen; van Eredivisiespelers tot internationals”, aldus Jacobs. ,,Bovendien heb ik turner Jeffrey Wammes nog een tijdje begeleid en nog wat dingen voor Epke gedaan. Uiteindelijk ben ik me volledig gaan focussen op het werk als hersteltrainer en personal trainer.”

Jacobs coachte voetballers als Luuk en Siem de Jong en kwam via hun vader terecht bij de Hippische Bond. In die hoedanigheid maakte hij ook twee Olympische Spelen mee. Stapsgewijs, mede doordat hij de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand had begeleid bij hun revalidatie, kwam hij terecht bij Sportcentrum Atlas in Volendam en drie jaar geleden bij Sportcentrum Toptraining. Inmiddels heeft hij die sportschool dus omgetoverd tot JSC Toptraining. ,,Dat is het verhaal in een heel kleine notendop”, lacht Jacobs. ,,Van het een is telkens het ander gekomen en ik ben alsmaar de uitdaging blijven zoeken. Dat ik nu mijn eigen filosofie mag laten doorvloeien in mijn eigen sportcentrum in Volendam, is een prachtige nieuwe stap.”