Bedrijf in Beeld

Kees Tol Verf & Behang biedt gigantisch assortiment

In de jaren ‘70 begon Kees Tol zijn verfwinkel in een klein pand op het Europaplein. Inmiddels zijn Gerard en Leonie de Wit, schoonzoon en dochter van Kees, al jaren eigenaar van Kees Tol Verf & Behang. In 2004 hebben zij de winkel naar een groter pand verhuisd aan de Julianaweg 210 te Volendam en sinds kort is het bedrijf verder uitgebreid door de toevoeging van een Sikkens Center aan de overkant van de straat. ,,Onze behangafdeling heeft een gigantisch assortiment met voor ieder wat wils”, vertelt medewerkster Angelien Schilder. ,,Van budgetbehang tot de meeste luxe en exclusieve behangen en van klassiek tot modern. Alles is te krijgen bij Kees Tol Verf & Behang. Zowel de professionele schilder of behanger, als de hobbyist of doe-het-zelver zal bij ons vinden wat hij of zij nodig heeft.”

Door Kevin Mooijer

De speciaal ingerichte behangafdeling bij Kees Tol Verf & Behang oogt indrukwekkend. Honderden behangboeken van een breed scala aan merken staan rondom een grote tafel op alfabetische volgorde gesorteerd. ,,We beschikken over meer dan vierhonderd behangboeken. Hierdoor kunnen we garanderen dat we werkelijk alle stijlen bieden. Het komt niet voor dat de smaak van de klant niet in ons aanbod voorkomt.” Een greep uit de lange lijst met behangmerken zijn Arte, Casadeco, Hooked on Walls, Rasch, Eijffinger, Dutch en Behangexpresse. ,,Op al onze behangmerken geven wij standaard 20% korting. Daarnaast geven we 25% korting op bepaalde verfmerken.” Op de Facebookpagina van Kees Tol Verf & Behang kan men op de hoogte blijven van het laatste nieuws, plus alle aanbiedingen en acties.

Kees Tol Verf & Behang is – zoals de naam al doet vermoeden - gespecialiseerd in verf en behang, maar daar houdt het assortiment niet op. ,,Naast verf en behang met alle toebehoren, beschikken we over nog flink wat materialen”, zegt de Volendamse. ,,De klant kan bijvoorbeeld ook bij ons terecht om een schilderij te laten inlijsten, voor werkkleding, werkschoenen, raamfolies, op maat gemaakte – eventueel ingelijste - spiegels, PVC en laminaatvloeren.” De zes personeelsleden van de vertrouwde zaak staan zowel de professionele schilder of behanger als de doe-het-zelver deskundig te woord. ,,We zijn allemaal getraind om met de mengmachines te werken en om de klant van goed advies te kunnen voorzien. Doordeweeks zijn we dagelijks geopend vanaf 5.30 uur tot 18.00 uur, alleen vrijdag tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. We werken in diensten, waardoor we lange openingstijden kunnen garanderen.”

Het Sikkens Center aan de overkant is een groothandel die door Gerard en Leonie de Wit als uitbreiding geopend is voor bedrijven. ,,Particulieren kunnen dus niet in het Sikkens Center winkelen, maar in de Kees Tol Verf & Behang winkel bieden we onbeperkt keuze en mogelijkheden. Een aantal verfmerken die in onze winkel verkocht worden zijn Sikkens, Sigma, Niveau, Wijzonol en Farrow & Ball. Dus, heeft u behoefte aan een nieuwe behang of verf aan de muur? Kom gerust langs!”

Kees Tol Verf & Behang is gevestigd aan de Julianaweg 210 te Volendam

De winkel is van maandag tot en met donderdag van 5.30 uur tot 18.00 uur geopend. Op vrijdag van 5.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Volg de Facebookpagina van Kees Tol Verf & Behang voor de laatste acties!