Kledingwinkels volledig over op online

Sinds 15 december jongstleden zijn ‘niet-essentiële’ winkels in het hele land gesloten. Daarmee gingen vanaf dat moment ook de kledingzaken in onze gemeente dicht. Slechts het bezorgen van producten is nu nog mogelijk. Om deze te kunnen aanprijzen, is een groot deel van de winkels online begonnen of daarop actiever geworden. Ondanks de huidige unieke omstandigheden zitten kledingondernemers niet bij de pakken neer. Overheidshulp krijgen zij niet of nauwelijks. Gelukkig steunen vaste en nieuwe klanten de winkeliers door te reageren op online acties. In de Nivo vertellen vier kledingwinkels over hoe zij hun zaken draaiende houden.

Door Laurens Tol





In winkelcentrum De Stient is het een komen en gaan van mensen die de nog geopende winkels bezoeken. Met name bij de supermarkt lijkt het niet rustiger dan voorheen. Bij kledingzaak TEN B. daartegenover is de situatie anders, daar is de deur gesloten. Mede-eigenaar Jan Steur opent het slot slechts voor de gelegenheid om een paar vragen te beantwoorden.

Dat het tot een sluiting van zijn winkel zou komen, verraste hem niet, gezien de nieuwsberichten in de aanloop naar 15 december. ,,We zagen dit al wel aankomen. Tegenwoordig is het zo: als de kranten erover beginnen te schrijven, dan weet je al dat het gaat gebeuren. Bij vorige maatregelen ging het ook zo. Je verwacht het, maar als het dan gebeurt, voelt het toch onwerkelijk. In België zag je hetzelfde al in november. In dat opzicht hadden wij nog een beetje mazzel dat we deze belangrijke maand door konden gaan. Het blijft natuurlijk wel vervelend en het komt nooit goed uit, maar ik probeer optimistisch te blijven”, vertelt Jan.

Redelijk

De sluiting had wel als gevolg dat kledingwinkels en andere detaillisten een belangrijke periode voor kerst moesten missen. Het is ook lastiger om af te komen van de overgebleven winterproducten die men doorgaans in de uitverkoop zet. Al lukt dit in zekere zin toch, omdat een winkel als TEN B. veel werkt met social media. ,,We plaatsen veel op Facebook en Instagram. Daar wordt gelukkig goed op gereageerd. Mensen kunnen whatsappen of bellen en dan komen we langs. Het gaat op een vrijblijvende manier en gelukkig gaat dit redelijk. Het haalt het lang niet bij wat we normaal verkopen, maar alles is meegenomen. Zo blijven we toch nog een beetje bezig.”

Jan vindt het mooi om mee te maken dat vaste klanten zijn zaak niet vergeten. De producten die zij bestellen, worden bij hen aan huis bezorgd. ,,We komen vrijblijvend langs en mensen krijgen de tijd om kleding te passen. Later horen we dan of het goed was en anders nemen we de producten mee terug. Betalen kan contant of met een Tikkie en dat gaat altijd goed. Wij moeten ook door, want recht op steun hebben wij niet. Misschien dat er nog een extra steunpakket komt, dat moeten we nog afwachten.”

Ondanks dat TEN B. nog ‘redelijk’ draait, hoopt Jan dat de huidige situatie niet nog maanden aanhoudt. Dat de lente eraan komt en het vaccineren begonnen is, geeft hem goede moed. ,,Ik ga ervan uit dat mensen na zo’n winter wel weer frisse en vrolijke zomerkleren willen kopen. Het is al met al een onzekere periode, maar wij moeten vooruit”, vat de ondernemer samen.

Aad van den Hogen zit met zijn kledingwinkel ‘M-zone’ in De Stient in een vergelijkbare toestand als de buren van TEN B.. Al bijna een leven lang is hij actief in de confectie en maakte nimmer een situatie mee die ook maar een enigszins op de huidige lijkt. Net als TEN B. heeft ook zijn onderneming geen recht op steun. Daar is minimaal 30% omzetderving voor nodig op basis van de laatste maanden. Aad: ,,Het is onwerkelijk, dat is duidelijk. Ik werk nu drieënveertig jaar in de kledingbranche en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Hiervoor had je alleen met het weer te maken en soms een bankencrisis, maar zoiets kenden we nog niet. Je hele zaak schudt hierdoor op zijn grondvesten, waardoor je anders te werk moet gaan. Vooral via Facebook ben ik bezig en zet daar kleding op waar ik teksten bij bedenk. Daar wordt gelukkig goed op gereageerd.”

Aad prijst zich gelukkig dat M-zone in Volendam gevestigd is. Het blijkt dat het klantenbestand daar trouwer is dan in grote steden. ,,Wij hebben geluk dat we in Volendam zitten. Als je een zaak in bijvoorbeeld Amsterdam hebt, heb je niet dezelfde gunfactor. Plus dat mensen nu niet gaan ‘stadten’. Ze gaan geen dagje uit om te winkelen met een kop koffie erbij. De zaken in steden hebben het daarom nog zwaarder. In Volendam valt het nog wel te doen, omdat bij ons veel mensen uit het dorp naar ons komen. Het blijkt dat een groot deel van de bevolking toch naar nieuwe kleding zoekt. Voornamelijk de vrouwen op Volendam, die zeggen toch: ‘Nou Jaap, daar gaan we even’. Die drukken zoiets toch door, denk ik. Men koopt nu bijvoorbeeld wel minder werkoverhemden en dat soort dingen. Maar het trouwe volk blijft gelukkig toch gewoon bestellen. Het is natuurlijk geen ideale situatie, maar we kunnen toch een beetje doorgaan met ondernemen.”

Webwinkel

M-zone en TEN B. richten zich op de verkoop van mannenmode. Bij ‘Topsy’ in de Volendamse Zeestraat kunnen klanten terecht voor dameskleding. Eigenaar Peter Groot maakt duidelijk dat de overstap naar volledig ‘online’ voor zijn zaak niet moeilijk was. Een groot deel van de verkoop van Topsy ging al via haar webwinkel. Mede daardoor draait Peters onderneming nog relatief goed.

Peter: ,,Voor corona haalden wij al 47% van de omzet uit de webshop. Nu is het zelfs zo gek dat wij sinds het ingaan van de lockdown elke week hebben geplust. We draaien nu nota bene beter dan vorig jaar. De verkoop gaat dus nog best goed, maar dat geldt wel alleen voor de kleding die online staat. Voor veel artikelen geldt dat niet en daardoor houd je veel voorraad over. Via Insta en Facebook verkopen we nog wel wat van deze producten, maar het is heel lastig om alles in de webshop te krijgen. Daarvoor moet je bijvoorbeeld alle kleding zelf fotograferen. Maar door corona floreren we online dus wel beter dan ooit. Ik besef mij wel dat wij absoluut niet representatief zijn voor de gemiddelde kledingzaak.”

Ondanks dat het met Topsy nog relatief goed gaat, lijdt ook dit bedrijf schade door corona. De kledingwinkel komt een deel van de voorraad niet kwijt. De desbetreffende producten worden daardoor minder waard. ,,Als we half februari weer opengaan, zit niemand er nog op te wachten om winterkleding te kopen. Voor elk product dat niet wordt verkocht, kun je 75% van de waarde afschrijven. Dat gaat in totaal om zulke grote bedragen, dat deze kosten hoger zijn dan wat je betaalt aan loon en vaste lasten. Daar regelt de overheid geen compensatie voor. Ik maak mij dus wel zorgen over de kledingbranche als geheel, want bijna geen enkele zaak heeft nog vet op de botten.”

,,Het valt ook nog maar te bezien of de winkels in februari al weer open mogen, waardoor de schade nog hoger kan gaan oplopen. Wij redden het wel, omdat onze online verkoop draait. Maar als je dit niet hebt, dan heb je een heel groot probleem.”

Ook dameskledingwinkel ‘Twins’ van Jessica en Aegina Jonk zette vanaf 15 december volledig in op het online aanprijzen van haar producten. Volgens Jessica levert de huidige verkoopmanier een hoop extra werk op. Al is zij vooral blij met de steun van haar klanten. Jessica: ,,Het is erg veel werk, maar we zijn wel heel blij dat iedereen ons belt en toch vinden kan. Intussen zijn we ook alweer bezig met de nieuwe collectie. Wat dat betreft is alles op de gok, want we weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. De komende zomercollectie is vorig jaar al besteld. Toen waren we ervan uitgegaan dat dan alles wel weer open zou zijn. Tot nu toe is dat nog niet het geval. Naast de al bestelde kleding, kopen we toch nog wat artikelen in die aansluiten bij de laatste trends. Wel met voorjaarskleuren, want volgens mij hebben mensen nu wel zin in iets anders. Er wordt veel gereageerd op al die zomerkleurtjes.”

Doordat Twins nu meer dan ooit haar kleding online zet, weten zelfs nieuwe klanten de zaak te bereiken. Vanaf het moment dat de winkelsluiting definitief werd, is men niet bij de pakken gaan neerzitten. Integendeel, de kledingzaak ging meteen tot actie over. ,,Binnen vijf minuten zetten we een heel epistel op Facebook over dat we online doorgaan. Daardoor draaien we ook nog goed, maar het is wel veel werk om alles te bezorgen. Vele uren per dag rijden we rond, maar dat doen we graag. Gelukkig mogen wij niet klagen over hoe het gaat.”