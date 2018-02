Kunstlessen van Bea Oudendijk op de J.F. Kennedyschool

In het kader van het project “Kunst in/uit de school”, verzorgden zes kunstenaars lessen op de 9 basisscholen in Volendam. Het is een project dat na 4 jaar weer is opgezet door Marleen Kras van de Culturele Commissie van de SKOV.

Op maandag 5 februari was de kunstenares Bea Oudendijk present op de J.F. Kennedyschool. Met drie groepen kleuters ging zij aan de slag. Met speksteen werden door de kinderen kunstwerken gemaakt. Dat betekende veilen en polijsten in de aula van de school. De kunstles duurde van half 10 tot 12 uur. Bea Oudendijk komt op maandag 12 februari weer naar de Kennedyschool om met de groepen 3, 4 en 5 aan de slag te gaan en de week erna, 19 februari, zijn de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. Van elke groep worden de drie mooiste kunstwerken tentoongesteld in de school.