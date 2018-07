Laatste keer vrij turnen voor de vakantie

In sportzaal De Kreil was zaterdagmiddag de laatste les van het toestelturnen voor de jeugdleden van St. Mauritius onder leiding van de juffen Daphne Groot en Jennifer Nannings. Zij krijgen hierbij assistentie van Beau, Thomas, Timo, Jill en Mariska. Elke zaterdagmiddag zijn de turnlessen voor de jeugd in De Kreil en dit keer was er vrij turnen, omdat het de laatste les voor de vakantie was. Het was zaterdag de laatste keer dat juf Jennifer Nannings de turnles verzorgde.