Mollenplaag in de parken

Er huizen weer diverse mollen in de parken van Volendam. Zo is er in het Siem Lutpark een spoor van molshopen te zien. In het deel naast basisschool de Spinmolen is het grasveld nieuw ingezaaid nadat de bestrating gereed is gekomen.

Hier kunnen de mannen van de afdeling Onderhoud & Beheer weer aan de slag om het veld uit te vlakken, want het is bezaaid met molshopen. Ook elders in dit park kan men vele molshopen zien. Dat is eveneens het geval in het Boelenspark. Daar zijn door de mollen weer vele gangen gegraven onder het grasveld, waarbij de hoopjes met prut naar boven zijn geschoven door deze pittige diertjes. Het is een jaarlijks terugkerende plaag, maar dat hoort bij de natuur.