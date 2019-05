Nieuwe inrichting plein van de dubbelschool

Al enkele weken wordt door medewerkers van Kok Infra gewerkt aan de nieuwe inrichting en uitbreiding van het plein van de dubbelschool in het Boelenspark. Op de pleinen van de J.F. Kennedy- en Sint Nicolaasschool was geregeld wateroverlast. Bij regen bleven er plassen achter. De drainage en het riool zijn vernieuwd.

Ook is aan de achterzijde van de beide scholen, aan de kant van het Boelenspark, een brede strook over de gehele lengte bestraat met tegels. Hier komen de fietsenrekken te staan, zodat de vele fietsen van de leerlingen niet meer voor de poort gestald hoeven te worden. Het schoolplein is flink opgehoogd en krijgt een nieuwe indeling.



Aan de kant van de Molenweg is er naast de vijver een voetbalveldje met doeltjes aangelegd. Tevens zijn er nieuwe houten klim- en speelattributen op het plein geplaatst met als ondergrond kunstgras tapijten. De werkzaamheden schieten nu al aardig op en binnen afzienbare tijd kan het plein van de dubbelschool in gebruik genomen worden. Het komt er heel mooi uit te zien.