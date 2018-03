NRK Award Duurzame Producten voor Kras Recycling

Op woensdag 7 maart reikte de jury tijdens de ‘Avond van de Maakindustrie’ in Media Plaza te Utrecht drie NRK Awards Duurzame Producten uit. Eén van de winnaars was Kras Recycling dat de award Consumentenproduct in de wacht sleepte voor de Eco-flowerbag, an easy way of carrying flowers!

De award werd in ontvangst genomen door Henk en Ben Kras van Kras Recycling. De twee directieleden van het recyclingbedrijf waren blij met deze mooie erkenning voor het nieuwe product, die past in het streven en motto van Kras Recycling: “From waste to worth”.

Deze Eco-flowerbag is voor 100% geproduceerd uit gerecycled bloemenfolie van Flora Holland. Het nieuwe product is ontwikkeld door Kras Recycling en Fresco Flowers.