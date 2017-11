Onterechte nederlaag FC Volendam tegen FC Emmen

Weinig publiek was er vrijdag in het Kras-stadion bij de wedstrijd FC Volendam-FC Emmen. Fanatiek ging de ploeg van Misha Salden uit de startblokken en schiep wat kleine kansjes. Door een gemakkelijk weggegeven penalty kwam FC Emmen op 0-1. Kort voor rust scoorde Nick Doodeman de verdiende gelijkmaker: 1-1.

In de tweede helft domineerde FC Volendam het spel en kreeg goede kansen. Een kwartier voor tijd schoot Enzo Stroo uit een voorzet van Gijs Smal fraai de 2-1 binnen en leek er een zege in aantocht.

Lang kon FC Volendam niet juichen. Uit een prachtige vrije trap schoot Veldmate de 2-2 en even later Michiel Hemmen de 2-3 binnen voor Emmen. Zo leed FC Volendam wéér onverdiend een nederlaag.