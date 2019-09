Open Middag van de Hobbyclub voor Meisjes

Al vele jaren organiseert Stichting ’t Rondekadiel de Hobbyclub voor Meisjes. Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur zijn de bijeenkomsten voor meisjes van 8 tot 12 jaar in de zaal achter de Mariakerk. Deze creatieve middagen worden door een 20-tal meisjes bezocht.

Woensdag was er een Open Dag, vanaf 13.30 uur en konden de jongedames kennis maken met de activiteiten die elke week in de club plaatsvinden. De leidsters hebben alweer allerlei plannen om het seizoen gezellig en creatief in te vullen.

Iedere week staat er iets anders op het programma om je creativiteit te ontwikkelen zodat je met je eigen fantasie en eenvoudig materiaal iets moois kunt maken. Verder zijn er spelmiddagen waar je een prijs kunt winnen. Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden. Voor informatie: Gerda Hoogland, tel. 0627286632.